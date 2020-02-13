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13.02.2020 - 08:09 |

Batman, Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil edildi mi? 13 Şubat Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurdumuzun iç kesimlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitim ve ulaşımda aksamalar yaşanmaya devam ediyor. İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde kar yağışının ardından düşen sıcaklık değerleri hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Batman, Yozgat ve Aksaray'da ikamet eden vatandaşlar okullar bugün tatil edildi mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi sorularına yanıt arıyor. Peki Batman, Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil edildi mi? 13 Şubat kar tatili açıklaması geldi mi?

Batman, Yozgat ve Aksaray'da okullar tatil edildi mi? 13 Şubat Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

İç ve Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşım ve eğitimde aksamalar meydana gelmeye devam ediyor. Batman, Yozgat ve Aksaray'da ikamet eden vatandaşlar arama motoru üzerinden yaşadıkları şehirlerde okulların tatil edilip edilmediğini sorgulamaya devam ediyor. Batman, Yozgat ve Aksaray'da bugün okullar tatil edildi mi? 13 Şubat tarihine ilişkin Valilikten herhangi bir açıklama geldi mi? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

BATMAN VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İlimiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe günü (bugün) İlimiz merkez ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime-öğretime (Özel Okullar, Özel Eğitim Kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.

Batman, Yozgat ve Aksarayda okullar tatil edildi mi 13 Şubat Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi

YOZGAT'DA BİR İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Olumsuz hava şartları nedeniyle, 13.02.2020 perşembe günü Akdağmadeni ilçemizde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte bir (1) gün idari izinli sayılacaktır.

AKSARAY VALİLİĞİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Batman, Yozgat ve Aksarayda okullar tatil edildi mi 13 Şubat Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi

 

 

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