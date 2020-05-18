Batman’da bir köy karantinaya alındı!

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeniçağlar köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.