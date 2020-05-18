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18.05.2020 - 10:07 | | İHA

Batman’da bir köy karantinaya alındı!

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü corona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Batman’da bir köy karantinaya alındı!

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeniçağlar köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

 

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