Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü! 1 ölü 2 yaralı

Güney Raman Çevre Yolu üzerinde bir elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskele sabah saatlerinde çöktü.
İskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Ali Oğuz (30), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Diğer 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.