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28.09.2020 - 12:12 |

Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı

Batman'da, filyasyon ekibinde görevli Doktor Emrah Yavuzkılıç, Covid-19 denetimi sırasında bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Yavuzkılıç'ın burnu kırılırken, saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde geçen cumartesi akşamı Covid-19 vakasının bulunduğu adrese kontrole giden Doktor Emrah Yavuzkılıç, burada bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Yavuzkılıç'ın yapılan kontrolünde burnunun kırıldığı tespit edildi. Konu ile ilgili Batman Valiliği de yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Yavuzkılıç'ın gözlem altına alındığı, olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

Olayı gerçekleştiren saldırganın ise güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi.

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