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17.11.2020 - 12:46 | | İHA

Batman'da korona denetimi! Zabıtayı gören yol değiştirdi

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda gerçekleştirdiği denetimlerde maske takmayan ve maskesini yanlış takan kişilere uyarıda bulundu. Maske takmayan veya hatalı kullanan kişilerin zabıtayı görünce yollarını değiştirdiği dikkat çekti.

Batman'da korona denetimi! Zabıtayı gören yol değiştirdi

Batman Belediyesi ekipleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaptıkları denetimlerde maske zorunluluğunun bulunmasına rağmen maske takmayan ve maskesini yanlış takan vatandaşlara uyarıda bulunurken, maskesini takmayan bazı vatandaşların ise ekipleri görünce yollarını değiştirdikleri dikkatlerden kaçmadı.

Trafiğe kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda da vatandaşlara sık sık uyarıda bulunan ekipler, yaptıkları denetimlerde 4 kişiye maske takmamaları nedeniyle toplam 3 bin 600 lira para cezası kesti.

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