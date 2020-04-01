Batman'da sağanak heyelan getirdi

Gercüş’te günlerdir devam eden yağış nedeniyle birçok yerde heyelan ve sel meydana geldi. Aydınlı ve Boğaz köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle kapanan yolu İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler kısa bir sürede yolu ulaşıma açtı.
Sel ve heyelan nedeni ile köy yollarının kapandığını belirten vatandaşlar, "Özel İdare ekiplerine haber verdik.
Allah razı olsun hemen buraya gelerek çalışma başlatarak yolumuzu ulaşıma açtılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.