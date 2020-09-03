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03.09.2020 - 10:21 | | AA

Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, Bayburt'ta panelvan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yakup Kocabey'in (31) kullandığı 34 RFU 15 plakalı panelvan, merkeze  bağlı Mutlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçta sıkışarak jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle  bulunduğu yerden çıkartılan Mikail Kocabey'in (22) hayatını kaybettiği  belirlendi.

Yaralanan sürücü ile Kamile ve Ayten Kocabey ise Bayburt Devlet  Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

 

 

 

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Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

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