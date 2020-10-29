Bayıltarak gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. S.S. isimli şahsın bayıltılarak ziynet eşyalarının gasp edildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen N.K., G.D. ve I.Ş. isimli şahısların kimlikleri tespit edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. N.K. ve G.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, şüpheli I.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.