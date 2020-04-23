Bayındır Nedir? TDK'ya Göre Bayındırlık Kelimesi Ne Demektir?

Bayındır, bir şeyin ya da bir yerin; gelişmesi, bakımlı olması ve hayat şartlarına uygun olması sıfatlandırmaları için kullanılan bir terimdir. Bayındırlık Bakanlığı da bu kelime manasını taşımaktadır.

Bayındır, bunun yanı sıra tarihte yer alan büyük bir Türk boyunun da ismidir.

Bayındır Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Bir şeyin gelişmesi, güzelleşmesi, hayat şartları için uyumlu olması, üzerinde çalışılmış olması.

2. İmar edilmiş olan.

3. Yer, abat.

4. Oğuz Türklerinin 24 boyu arasında bulunan bir boy.

5. İzmir iline bağlı bulunan bağlı bir ilçe.

Bayındırlık: Bayındır alma, ümran, bayındır durumuna getirme işi.

Bayındırlaşma: Bayındır durumuna gelmek.

Bayındırlaştırma: Bir şeyi bayındır durumuna getirmek, imar etme, geliştirip güzelleştirme, yaşam için elverişli yapma.