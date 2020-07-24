Bayram ayın kaçında, ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2020, arefe günü tatil mi?

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala plan yapacak olanlar bayram tatili ile ilgili araştırmalar başladı. 30 Temmuz Perşembe arefe günü olması nedeniyle o günün tatil edilip edilmeyeceği ise bir diğer merak edilen konu olarak yer alıyor. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri ile ilgili detaylar...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

2020 Kurban Bayramı arefe günü bu sene 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günlerinde yarım gün mesai uygulanıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiği zaman haberde yer alacak.