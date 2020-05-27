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27.05.2020 - 11:43 | | DHA

Bayram günü sağlık çalışanının burnunu kırdı!

Konya’da, bayramın ikinci günü gittiği hastanede, yakınının damar yolunu açmak isteyen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'ya (36) yumruk atıp, burnunu kıran Tuncay A. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayram günü sağlık çalışanının burnunu kırdı!

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan pazartesi saat 13.00 sıralarında, merkez Meram ilçesindeki Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan yakınını hastaneye getiren Tuncay A., kan almak için damar yolu açmaya çalışan sağlık personeli ile tartışmaya başladı. Sağlık çalışanlarına hakaretler eden Tuncay A., damar yolu açmak için hastanın yanına gelen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'nın sakin olması yönündeki uyarılarına sinirlendi. Yerinden kalkan Tuncay A., Batı'ya yumruk atarak, burnunu kırdı. Hastane personelinin araya girmesi üzerine etkisiz hale getirilen Tuncay A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

'KÜFÜRLER ETTİ, YUMRUK ATTI'

Saldırıya uğrayan Abdullah Batı, polis merkezindeki ifadesinde, "Olay günü beni kan almak için sarı alana çağırdılar. İsmini sonradan öğrendiğim şüpheli, hemşirelere 'Ablamın kolunu delik deşik ettiniz. Bu işi bilmiyorsanız buradan gidin. Sizin ne biçim iş ahlakınız var. İşi bilen biri gelsin' diye bağırıyordu. Ben de ona, 'O arkadaşlar onun damar yolunu açamadı zaten onlara bağırmaya hakkınız yok. Biz kimsenin canını yakmak için uğraşmayız' dedim. Ben böyle deyince yerinden kalkıp, yanıma geldi. Bana, 'O elini indireceksin lan, yapacağınız işe başlarım' diyerek küfürler etti sonra burnuma yumruk attı. Personel arkadaşlar ayırmaya çalışırken tırnakları ile kolumu çizdi. Sürekli bana ve oradaki personele hakaretler ediyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Olayda tekme atılan temizlik personeli Ramazan Ç. (31) ve hakaret edilen hemşire Ayşe İrem B. (21) de Tuncay A. hakkında şikayette bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Tuncay A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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