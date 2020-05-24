Bayram mesajları 2020! İşte kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajı...

İslam dünyası Ramazan Bayramı heyecanını yaşıyor. 24 Mayıs yani bugün başlayan Ramazan Bayramı, 26 Mayıs tarihine kadar idrak edilecek. Bayram mesajları ise paylaşım yapacak olanlar ve sevdiklerinin bayramını kutlayacaklar tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 2020 kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları

2020 BAYRAM MESAJLARI...

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Ramazan Bayramımız mübârek olsun. Ramazân Bayramınızı tebrik eder, ümmetin birlik ve beraberliği başta olmak üzere, daha nice hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Yeter ki sağlık ve gönüllerimiz bir olsun.Allah nasip ederse diğer bayramları sevdiklerimizle kutlarız. Rabbim birlik ve berberliğimizi bozmasın her şey hallolur Sevgi, ve saygıyla, bayramınız mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Mübarek bir ayın ardından bayramı hediye eden ve bizleri bayrama ulaştıran Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd olsun..Rahmet ayından temizlenmiş olarak çıkmayı ve bundan sonraki hayatımızı günahtan arınmış olarak yaşamayı Yüce Mevla nasip eylesin..Bayramınız mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…