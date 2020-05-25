Bayram mesajları... En güzel, resimli, anlamlı, uzun- kısa alternatifleri ile Ramazan Bayramı mesajları...

Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazlarından biri de bayram mesajı göndermek... 81 ildeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram mesajları bir hayli anlam kazandı. Birbirleriyle görüşemeyen eş, dost, akraba cumartesi ve pazar günü yoğun bir şekilde birbirlerine bayram mesajı gönderdi. Bugün de yoğunluk azalsa da Ramazan Bayramı mesajları gönderilmeye devam ediliyor. İşte sizler için hazırladığımız En güzel, resimli, anlamlı, uzun- kısa alternatifleri ile Ramazan Bayramı mesajları...

EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.

İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.

Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun...

Yalnızlık ne uçsuz bucaksız okyanuslarda tek başına yol almak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Yalnızlık sevdiklerinden uzak bayramlarda yalnız kalmaktır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. (Hadis-i Şerif) Selam ve dua ile hayırlı bayramlar.

Sen var ya sen... Dünyanın en karizmatik,yüreği sevgi dolu,bilgili,çok yakışıklı (veya güzel),centilmen birinin yazdığı mesajı okudun.hadi iyisin,seninde bayramını kutlarım.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah, hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder, bu hayırlı bayramda da dualarımız yüce Allah'a. Mübarek Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Allah'ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlâkım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah'ım!) Duamı kabul eyle. Hayırlı Bayramlar.