Bayram namazı saat kaçta 2020? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin bayram namazı vakitleri

24 Nisan 2020 - 23 Mayıs 2020 Tarihleri arasında yaşanan Ramazan ayı bugün sona eriyor. Ramazan ayının hemen ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında hissediliyor. Mart ayında ülkemizde başlayan corona virüs salgını Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının yaşanmasına neden oldu. Durum böyle olunca bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, evde bayram namazı kılmak için araştırmaya başladı. Bayram namazı saat kaçta 2020? Ramazan bayramı namazı ne zaman kılınır? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı vaktini yayımladı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (2020)

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ : 06:00

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:26

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:57

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:06

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:42

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:48

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:10

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:00

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:35

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:55

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:25

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:52

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:43

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:21

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:49

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:21

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:25

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:19

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:20

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:08

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:24

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:10

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:34

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:30

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:42

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:27

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:38

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:12

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:44

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:43

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.