Bayram namazı saat kaçta 2020? Hatay, Kilis, Osmaniye'de Ramazan Bayram namazı saati

24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı vatandaşları meraklandırdı. Bu bayram sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Dolayısıyla bayram namazları camilerde kılınmayacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Evlerinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitleri için arayışa koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan Bayramı saatlerini yayımladı. İşte o illerin arasında yer alan Hatay, Kilis, Osmaniye'de Ramazan Bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

HATAY'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Hatay'da bayram namazı saat 05:55'de kılınacak.

KİLİS'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kilis'de bayram namazı saat 05:50'de kılınacak.

OSMANİYE'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Osmaniye'de bayram namazı saat 05:53'de kılınacak.

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