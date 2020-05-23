Bayram namazı saat kaçta 2020? Manisa, Uşak, Denizli'de Ramazan Bayram namazı saati

24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı vatandaşları meraklandırdı. Bu bayram sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Dolayısıyla bayram namazları camilerde kılınmayacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Evlerinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitleri için arayışa koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan Bayramı saatlerini yayımladı. İşte o illerin arasında yer alan Manisa, Uşak, Denizli'de Ramazan Bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Manisa'da bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Uşak'da bayram namazı saat 06:17'de kılınacak.

DENİZLİ'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Denizli'de bayram namazı saat 06:20'de kılınacak.

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