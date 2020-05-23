23.05.2020 - 11:22 |
Bayram namazı saat kaçta 2020? Manisa, Uşak, Denizli'de Ramazan Bayram namazı saati
Bayram namazı saat kaçta 2020? araştırması başladı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın. Her bayram olduğu gibi bu bayram da bayram namazı vakitleri için meraklı arayış başladı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle camilerde kılınmayacak olan bayram namazı evlerde kılınacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınması gerekiyor? İşte Manisa, Uşak, Denizli'de Ramazan Bayram namazı saati 2020...
24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı vatandaşları meraklandırdı. Bu bayram sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Dolayısıyla bayram namazları camilerde kılınmayacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Evlerinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitleri için arayışa koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan Bayramı saatlerini yayımladı. İşte o illerin arasında yer alan Manisa, Uşak, Denizli'de Ramazan Bayram namazı saati 2020...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020
MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Manisa'da bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.
UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ
Uşak'da bayram namazı saat 06:17'de kılınacak.
DENİZLİ'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ
Denizli'de bayram namazı saat 06:20'de kılınacak.
Pakistan'daki yolcu uçağının düşme anı kameraya böyle yansıdıPakistan'da yolcu ve mürettebatıyla gündüz saatlerinde düşen uçağın enkazı dünyayı şoka uğrattı, çok sayıda ceset ve yaralı enkazdan çıkarıldı. Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşen Pakistan Uluslararası Havayollarına ait uçakta 90 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçakta ünlü bir modelin de olduğu yönünde bilgiler var. Uçağın düştüğü anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.