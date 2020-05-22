Bayram namazı saat kaçta 2020? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan Bayramı için kılınacak namaz vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı vatandaşları bayram namazı konusunda düşündürdü. Peki bayram namazı evde saat kaçta kılınır? Samsun bayram namazı saati, Amasya bayram namazı saati, Sinop bayram namazı saatini haberimizde derledik.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

SAMSUN'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Samsun'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Amasya'da bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Sinop'da bayram namazı saat 05:45'da kılınacak.

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