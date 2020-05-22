MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bayram namazı saat kaçta 2020? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati
ABONE OL
22.05.2020 - 17:38 |

Bayram namazı saat kaçta 2020? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati

Bayram namazı saat kaçta? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak merak konusu oldu. Bu yıl camilerde kılınmayacak olan bayram namazını isteyenler evde kılacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il değişkenlik gösteren namaz vakitleri için arayışa geçen vatandaşlar Samsun, Amasya, Sinop'da bayram namazı saat kaçta? öğrenmek istiyor. İşte Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati 2020...

Bayram namazı saat kaçta 2020? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan Bayramı için kılınacak namaz vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı vatandaşları bayram namazı konusunda düşündürdü. Peki bayram namazı evde saat kaçta kılınır? Samsun bayram namazı saati, Amasya bayram namazı saati, Sinop bayram namazı saatini haberimizde derledik.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

SAMSUN'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Samsun'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Amasya'da bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Sinop'da bayram namazı saat 05:45'da kılınacak.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti: 484 bin 808 kişiye seyahat izni

Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti: 484 bin 808 kişiye seyahat izni

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Marketler bugün ne zaman saat kaçta kapanıyor? Arefe günü (yarın) marketler açık olacak mı, hangi saatlerde? BİM, ŞOK, A101, MİGROS market çalışma saatleri

Marketler bugün ne zaman saat kaçta kapanıyor? Arefe günü (yarın) marketler açık olacak mı, hangi saatlerde? BİM, ŞOK, A101, MİGROS market çalışma saatleri

Sıradaki Haber