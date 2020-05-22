22.05.2020 - 17:38 |
Bayram namazı saat kaçta 2020? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati
Bayram namazı saat kaçta? Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak merak konusu oldu. Bu yıl camilerde kılınmayacak olan bayram namazını isteyenler evde kılacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il değişkenlik gösteren namaz vakitleri için arayışa geçen vatandaşlar Samsun, Amasya, Sinop'da bayram namazı saat kaçta? öğrenmek istiyor. İşte Samsun, Amasya, Sinop'da Ramazan bayramı namazı saati 2020...
İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan Bayramı için kılınacak namaz vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı vatandaşları bayram namazı konusunda düşündürdü. Peki bayram namazı evde saat kaçta kılınır? Samsun bayram namazı saati, Amasya bayram namazı saati, Sinop bayram namazı saatini haberimizde derledik.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020
SAMSUN'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Samsun'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.
AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Amasya'da bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.
SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ
Sinop'da bayram namazı saat 05:45'da kılınacak.
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Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.