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29.07.2020 - 08:20 |

İl il bayram namazı saati 2020 | İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı için çok az bir zaman kaldı. Yarın bayram arefesi. Kurban Bayramı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı namaz saatleri kaç? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri...

İl il bayram namazı saati 2020 | İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan namaz vakitlerine göre işte, il il bayram namazı vakitleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayram namaz vakti : 06.33

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bayram namazı : 06.19

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saati: 06.45

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI İÇİN KRİTİK UYARILAR

Kurban kesim alanlarının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Denetimleri kimin ne sıklıkla, nasıl yapacağı ve cezai yaptırımların nasıl uygulanacağı netleştirilmeli. Mümkünse, bayram namazı açık havada kılınmalı, kişiler arası en az 1 metre mesafe olmalı, maskesiz gelinmemeli, giriş ve çıkışta kalabalıklaşma olmaması için uyarılar yapılmalı, namaz sonrası bayramlaşma, temas, tokalaşma olmamalı. Namaz öncesi cami, halılar, lavabo, abdest alma yerleri, tuvaletler ve çevre yüzeyleri temizlenip dezenfekte edilmeli, cemaat evinden seccadesini getirerek, onun üzerinde namaz kılmalı, müftülükler, din görevlileri, bu kuralları önceden cemaate duyurmalı" ifadesini kullandı.

Milliyet'te Gündem (29 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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