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28.07.2020 - 15:35 |

Bayram ne zaman başlıyor, kaç gün tatil? 2020 Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı son günlerde araştırılan konulardan biri olarak yer alıyor. Bayram için plan yapanlar ayın kaçına denk geldiği ve tatilin ne kadar olacağı ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri ve tatili ile ilgili ayrıntılar..

Bayram ne zaman başlıyor, kaç gün tatil? 2020 Kurban Bayramı ayın kaçında?

Diynaet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimde Kurban Bayramı tarihleri yer aldı. Adım adım Kurban Bayramı'na yaklaşırken bayram tatili ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Tatil planı yapacak olanlar bayram tarihlerini araştırıyorlar. Peki bayram ne zaman 2020?

İŞTE 2020 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü 30 Temmuz 2020'ye denk geliyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Arefe günü yarım gün mesai uygulanıyor. Arefe günü ile birlikte bayram tatilinin 4,5 gün olması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.

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