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15.05.2020 - 12:26 |

Bayram ne zaman, tatil kaç gün 2020? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Ramazan Bayramı için geri sayım yapılmaya başlandı. Ramazan ayının sonunda kutlanacak olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayrama kısa bir süre kalırken hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki bayram ne zaman, tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Bayram ne zaman, tatil kaç gün 2020? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Ramazan ayı bu sene 24 Nisan 2020 tarihinde başladı. Ramazan ayının sona doğru yaklaşırken bayram heyecanı vatandaşları sardı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlandı. Bayram tatili ve başlayacağı tarih ise merak konusu.Peki bayram ne zaman, ayın kaçında 2020?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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