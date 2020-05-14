14.05.2020 - 16:14 |
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında 2020?
Üç aylar içerisinde bulunan Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazanı ayının yarısı geride kalırken adım adım bayrama yaklaşılıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olacağı ile ilgili iddialar bulunuyor. Peki bayram tatili 9 gün mü, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak 2020?
Bayram tatili 9 gün mü? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı kutlanacak. Corona virüsü nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bayramın ilk günü hafta sonuna denk geliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilirke bayramda tatilin kaç gün olacağı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki bayram tatili kaç gün olacak 2020?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı ile ilgili iddialar bulunuyor. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.