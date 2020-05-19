Bayrama kaç gün kaldı, bayram ayın kaçında? Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Bayram için geri sayım sürerkemn vatandaşların araştırmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konuların başında Bayrama kaç gün kaldı, bayram ayın kaçında soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Cumnhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısında bayramda 81 ilin tamamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Peki Bayram ayın kaçında?

RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

Ramazan Bayramı Arefesi 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

"Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayımlandı. İş yerlerinin girişlerine çalışma saati, kullanım alanı ve aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısını gösteren kapasite bilgisi afişleri asılacaktır. Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum.

Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz."