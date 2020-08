Bayramda kazalar yüzde 32 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hakkari’de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı” dedi. Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde yurt genelinde dün akşam saatleri itibarıyla meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi, 93 kişi yaralandı. Bayram tatilinin başladığı arife gününden itibaren meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye, yaralı sayısı da 349’a yükseldi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yanında bulunan trafik denetleme noktasına gelen Bakan Soylu, Kurban Bayramı tatili dönüş trafiğiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde gerek trafik polisleri gerekse jandarma trafik ekiplerinin dönüş yolculuğuyla ilgili görev başında olduğunu belirtti. Soylu, bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ve emniyet müdürlerinin de denetimlerini sürdürdüğünü anlattı.

Şerit uyarısı

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Soylu, mümkün olduğunca gece yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır ve ricamızdır. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerlerse. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz bir şekilde kesinlikle yola çıkmasınlar ve trafik kurallarına muhakkak riayet etsinler, emniyet kemerlerini taksınlar. Yine bir tavsiyemiz daha var. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Belki de en temel kurallardan bir tanesi bu. Bu

bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bizim öne çıkardığımız bir husus var; lütfen şerit değiştirmeleri ve şerit ihlalleri yapmayalım.”

‘Bu acı, bize ağırdır’

Bakan Soylu, “Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum’da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4’üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için esas itibarıyla büyük bir acıdır ve bize ağırdır.” diye konuştu. Soylu’nun açıklamasının ardından birkaç saat sonra ölü sayısı 50’ye yükseldi.

‘Başıma ağrı girdi’

Soylu, Hakkari’de yaşanan feci kaza için şunları söyledi: “Hakkari’de 6 vatandaşımızın Göller bölgesinde İkiyaka’da uçurumdan aşağıya yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hâlâ çıkmadı. Yani bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin bizde bir travmaya yol açtığını burada vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyoruz ki lütfen her birimiz çok dikkatli olalım. Trafik kurallarına riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim.”

Ciddi düşüş

Soylu, “Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir. Yüzde 32; şu anda son 10 yıldaki 5 günlük trafik kazalarındaki değerlendirmeleri yaptığımız zaman bu bayramdaki azalmamız” bilgisini paylaştı.