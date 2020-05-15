Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda karantina var mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulamasının günleri uzatıldı. Bu karar sonrası bayrama geri sayım yapılırken bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Milliyet’e değerlendirmeler yaptı.

Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Yaklaşam Ramazan Bayramı’na da işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:“Evde kalma bayramda da geçerli. Salgını atlatıyoruz, sonuna geliyoruz ama bayram için erken. Hani ‘yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik’ derler. Bunun için önmüzdeki bir ayı belki 2 ayı kontrollü geçirmeliyiz.”

Gazi Üniversistesi Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan da, normalleşme adımlarının vatandaş düşünülerek atıldığını belirterek şöyle konuştu: “Bu bir açık çek. Kullanmamıza bağlı. Maskeyi takıp, kurallara uyarsak bu normalleşme artarak devam edebilir. Ama kurallara uymazsak o zaman kısıtlamalara dönülür."

Ne kadar az vaka çıkarsa onlara da serbestlik getirmiş olacağız. Maske ile sosyal mesafeye dikkat ederek yaşamaya alışmamız lazım. Bulaşı ne kadar azaltırsak normale kavuşmamız o kadar kolay olacak. Bu sene pek çok şeyin sınavını geçiriyoruz. Hem sağlık hem sosyal açıdan. Bayramda öpüşmeyeceğiz, uzaktan selamlaşacağız. Sabredelim inşallah kurban bayramında daha yakın olalım. Bu bayram da bizim için sınav."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Levent Yamanel de Türkiye’nin artık yeni normalleri olduğunu belirtti. Yamanel, şunları söyledi:

“Yeni normalde mutlaka uymamız gereken dört kuralımız var. Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene uymak. Bu dört kuralı eksiksiz yerine getirmemiz lazım ki tekrardan pik görmeyelim."

"Yeniden ölüm sayıları artmasın. Bunun için de maksimum bu önlemlere dikkat etmemiz lazım. Eğer etmezsek, vakalarımız yeniden artar. Özellikle bayramda çok dikkatli olmamız lazım. Bu dört kurala bayram süresince mutlaka uymamız lazım.neye yapabilmek için bu sene bayramlaşma yapmamamız lazım.”

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz net bir karar açıklanmadı. Ancak konu ile ilgili bir açıklama gelirse habere eklenecek.