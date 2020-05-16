Bayram ayın kaçında, kaç gün tatil olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların araştırmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala en çok merak edilen sorular arasında ise Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu geliyor! Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netlik kazanacak.

Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda bayramda sokağa çıkma yasağı kararının büyük ihtimalle olacağı mesajları verilse de kesin sonuç Pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısının ardından netlik kazanacak

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arefedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü eda edilecek. Ramazan ayı içerisindeki son oruç bugün tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

24 Mayıs Pazar (1. Gün)

25 Mayıs Pazartesi (2. Gün)

26 Mayıs Salı (3. Gün)

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ramazan Bayramlarında normal zamanlarda büyükler ziyaret edilir, elleri öpülür, Akraba ziyaretleri yapılırdı. Corona virüs önlemleri kapsamında eskisi kadar yakın olmamamız gerektiği düşünülürse Tüm Türkiye için Ramazan Bayramına özel birtakım düzenlemeler yapılabilir?