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16.05.2020 - 11:32 |

Bayram ayın kaçında, kaç gün tatil olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Bayram için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konular arasında ise Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulamasının olup olmayacağı araştırılmaya devam ediyor. 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklama ile Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı netlik kazanacak. Peki Bayram ayın kaçında, bayrama kaç gün kaldı?

Bayram ayın kaçında, kaç gün tatil olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların araştırmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala en çok merak edilen sorular arasında ise Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu geliyor! Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netlik kazanacak.

Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda bayramda sokağa çıkma yasağı kararının büyük ihtimalle olacağı mesajları verilse de kesin sonuç Pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısının ardından netlik kazanacak

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arefedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü eda edilecek. Ramazan ayı içerisindeki son oruç bugün tutulacak. 

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

24 Mayıs Pazar (1. Gün)

25 Mayıs Pazartesi (2. Gün)

26 Mayıs Salı (3. Gün)

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ramazan Bayramlarında normal zamanlarda büyükler ziyaret edilir, elleri öpülür, Akraba ziyaretleri yapılırdı. Corona virüs önlemleri kapsamında  eskisi kadar yakın olmamamız gerektiği düşünülürse Tüm Türkiye için Ramazan Bayramına özel birtakım düzenlemeler yapılabilir?

İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı, balık istifi dolmuş yolculuğu şaşırttıCorona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü. Pendik'te ise bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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