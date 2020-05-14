Bayramda yollar açık olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kaldırılacak mı?

Corona virüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alınıyor. Önlemlerden biri ise seyahat kısıtlaması oldu. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri ile ilgili yeni genelgeyi gönderdi. Genelgede seyahat kısıtlaması ile ilgili detaylar yer aldı. Yasağın ne zaman biteceği ve bayramda yolların açılıp açılmayacağı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki bayramda yollar açılacak mı, seyahat yasağı kaldırılacak mı?

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede,kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durduruldu.

BAYRAMDA YOLLAR AÇILACAK MI?

19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar giriş çıkış kısıtlaması uzatıldı. Bayramda bir kısıtlama olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.