Bayramı fırsat bildiler ama... Jandarma fena yakaladı

Saray İlçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla harekete geçti. Bayram tatilini fırsat bilerek Kambursöğüt mevkiinde define arayan İ.A, İ,Ö, O.B, İ.Z.S ve L.T. isimli 5 zanlı jandarma asayiş ekipleri tarafından kazı yapmakta kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandılar.

Zanlılar, ifadeleri alınmak ve ardından mahkemeye çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığın'da gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.