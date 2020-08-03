Bayramı fırsat bildiler ama... Jandarma fena yakaladı

Saray İlçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla harekete geçti. Bayram tatilini fırsat bilerek Kambursöğüt mevkiinde define arayan İ.A, İ,Ö, O.B, İ.Z.S ve L.T. isimli 5 zanlı jandarma asayiş ekipleri tarafından kazı yapmakta kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandılar.
Zanlılar, ifadeleri alınmak ve ardından mahkemeye çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığın'da gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis olmak isteyen çocuğa sürpriz doğum günü kutlamasıİstanbul Ümraniye'de polis olmak istediğini söyleyen, bayramda da polis kıyafeti giyen 6 yaşındaki Ali Umut Erkul'a polisler sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kendisine hediye de verilen Ali Umut, daha sonra polis otosuna binerek siren de çaldı.