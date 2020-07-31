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31.07.2020 - 15:44 | | DHA/İHA

Son dakika... Polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu!

Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül ÖzdoğanKarabük’te toprağa verildi.  Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.

Son dakika... Polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu!
Kadın polisten kahreden haber! Tatil için geldi, denizde can verdi
Kadın polisten kahreden haber! Tatil için geldi, denizde can verdi
Kadın polisten kahreden haber! Tatil için geldi, denizde can verdi
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Özgül ve eşi Seyit Özdoğan, tatil için Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir kamp alanında çadır kurdu. Özgül Özdoğan eşiyle birlikte deniz yatağını da yanlarına alarak suya girdi.

 Kıyıdan yaklaşık 300 metre açılan çift durumu fark edince geri dönmek istedi. Bu sırada dengelerini kaybederek deniz yatağından suya düştü. Özgül Özdoğan suda gözden kaybolurken, eşi yüzerek kıyıya çıktı.

Eşinin, "Beni bırakın eşimi kurtarın" demesi üzerine kıyıdakiler Özgül Özdoğan'ı bulmak için suya girdi. Yapılan aramalar sonucunda bulunan Özgül Özdoğan sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özgül Özdoğan, yolda yaşamını yitirdi.  

EŞİNİ ELLERİYLE MEZARA KOYDU

Özgül Özdoğan'ın cenazesi otopsinin ardından Karabük’e getirildi. Esentepe Mescidi Aksa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile ailesi ve vatandaşlar katıldı. 

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Cenazede Ozdoğan'ın annesi Gülser ve babası Durmuş Doymuş ayakta durmakta zorlandı.

Özdoğan'ın naaşı cenaze aracından tören mangası tarafından alınarak, cenaze namazı kılındı. Özdoğan'n naaşı tören mangası tarafından tekrar cenaze aracına konulurken, hayatını kaybeden polis memurunun eşi Seyit Özdoğan ise çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Özdoğan, Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi. Burada polis memurunun eşi Seyit Özdoğan, eşini kendi elleriyle toprağa koydu.

 

 

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