BayrampaÅŸa Otogar Metro DuraÄŸÄ±'nda polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 polis yaralÄ±

Olay BayrampaÅŸa, 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±nda gece saat 23.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Otogar Polis Merkezi'nde gÃ¶revli olan ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen polis memuru iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± metro istasyonuna girdi. Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliÄŸi belirsiz saldÄ±rgan polis memurunun arkasÄ±ndan yaklaÅŸarak belindeki silahÄ±nÄ± aldÄ±. Bu sÄ±rada polis memuru ile ÅŸÃ¼pheli arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. ÅžÃ¼pheli polis memurunun silahÄ± ile polisi bacaÄŸÄ±ndan vurdu. Olay sonrasÄ± polis memuru yaralanÄ±rken, ÅŸÃ¼pheli de polisin silahÄ±nÄ± da alarak yaya olarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlar ve gÃ¼venlik gÃ¶revlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri yaralÄ± polise ilk mÃ¼dahaleyi yaparak hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan polis memurunun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

SALDIRGAN, POLÄ°SÄ°N SÄ°LAHINI ALARAK Ä°ZÄ°NÄ° KAYBETTÄ°RDÄ°Â

Polis Merkezinde gÃ¶revli polisler ile gece bekÃ§ileri, polisin silahÄ±nÄ± alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸan ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in peÅŸinden koÅŸtu. Edinilen bilgiye gÃ¶re bir sÃ¼re raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri ÅŸÃ¼phelinin izine rastlamadÄ±. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da takviye polis ekipleri geldi. Otogar giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda ve Ã§evrede polis ekipleri ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± istasyonda polis ekipleri detaylÄ± olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. AyrÄ±ca Polis ekipleri otogarÄ±n ve metro istasyonunun da gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemeye aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

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