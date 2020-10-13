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13.10.2020 - 19:36 | | Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Bebeğe direksiyonu teslim eden babaya gözaltı...

İstanbul'da da araç kullanırken 3 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp direksiyonu teslim eden Eyüp Ş.isimli şahısa trafik ekiplerince hem idari hemde para cezası uygulandı.

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Kağıthane Bomonti tünelinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda, 34 BUU 545 plakalı özel aracıyla seyir halindeyken kucağına 3 yaşındaki çocuğunu oturtan Eyüp Ş. kısa bir süre sonra direksiyonu bebeğe bıraktı.

Araç içerisinde bulunan üçüncü bir şahıs tarafından çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında, harekete geçen polis, sosyal medya hesabı üzerinden kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı babayı bu gün adresine yaptığı baskınla gözaltına aldı.

2918 sayılı K.T.K’nın 47\1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yöneltmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesinden 132 TL idari para cezası uygulanan Eyüp Ş. TCK 179/2 (Kara,deniz,hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınıp karakola götürüldü.
 

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