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26.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Bebeğinizi maske ile emzirebilirsiniz

Bilim Kurulu, Kovid-19 hastası annelerin bebeklerini N95 maske ile emzirebileceğini açıkladı. Kurul ayrıca eczanelerdeki yoğunluğun azaltılması için nöbetçi eczane sayısının salgın boyunca artırılmasını önerdi.

Bebeğinizi maske ile emzirebilirsiniz
AYKUT YILMAZ Ankara

Koronavirüse karşı vatandaşları korumak için hayatın her alanında kararlar almaya devam eden Bilim Kurulu, koronavirüs teşhisi konan ve yeni doğum yapan annelerle ilgili önemli bir karar verdi. Kurulun kararında “Kovid-19 anneden doğan bebeklerin doğum sonrasındaki beslenmesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otoritelerin (CDC, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) önerilerine göre bebeğin anne ile görüşüldükten ve gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, önlemler alınarak beslenebileceği belirtiliyor. Eğer anne bebeğini emzirmeye karar verirse, el hijyeni sağlandıktan sonra N95 maske takarak bebeğini emzirebilir. Eğer anne sütünü sağarak vermek ister ise, el hijyenini sağlar, meme başı temizliğini yapar ve cerrahi maske ile sağma işlemini yapabilir” denildi.

Bilim Kurulu, temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 pozitif tanısı alan hastanın semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslılarının temaslılarının da değerlendirmeye alınmasına karar verdi. Kurul, kararında şunları kaydetti:

48 saat kuralı

“Virüsün kuluçka döneminde ve semptom başlangıcından önceki dönemde atılım dinamikleri ile ilgili bilgiler bugün için yeterli değil. Ancak uluslararası otoritelerin (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Önleme Merkezi) önerileri çerçevesinde süre 48 saat olarak belirlendi.”

Kurul, Eczacılar Birliği tarafından değerlendirilmek üzere nöbetçi eczane sayısının salgın boyunca yeterli şekilde arttırılmasını da önerdi. Ayrıca, eczanenin fiziki koşulları dikkate alınarak eczanede bulunacak kişi sayısının sosyal mesafede önerilen bir metreden fazla olma önerisine uyacak şekilde sınırlandırılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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