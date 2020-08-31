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31.08.2020 - 10:29 | | DHA

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı!

Gaziantep’te polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, annesinin uyutmaya çalıştığı bebeğin bebek bezinde metamfetamin bulundu. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına aldı.

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yapıldığı saptanan Malazgirt Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapıldığı sırada, annesinin uyutmaya çalıştığı bebek ağlamaya başladı.

Durumdan şüphelenen polisler, bebeğin bebek bezini kontrol ettiğinde satışa hazır metamfetamin buldu. Evde ayrıca, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

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