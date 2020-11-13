Bebek'te tuvalet krizi

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ Bebek ParkÄ±'nda geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n, etrafÄ± ÅŸeritlerle Ã§evrili alana aÃ§Ä±lan Ã§ukur, Ã§evre sakinlerinin dikkatini Ã§ekti. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan parkÄ±n ortasÄ±na tuvalet yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen mahalle sakinleri, duruma sosyal medyadan tepki yaÄŸdÄ±rdÄ±. YapÄ±lmasÄ± planlanan tuvaletin yerinin Ã§ocuklarÄ±n oyun parkÄ±nÄ±n hemen yanÄ±nda olmasÄ± ise hijyen aÃ§Ä±sÄ±ndan ailelerin tepkisine neden oldu. Åžikayetlerin ardÄ±ndan ise Ã§alÄ±ÅŸmalar durduruldu ve 2 gÃ¼n Ã¶nce aÃ§Ä±lan Ã§ukur kapatÄ±ldÄ±.Â

â€œBÃœYÃœK YANLIÅžTAN DÃ–NÃœLDÃœ"



AÃ§Ä±lan Ã§ukuru fark eder etmez olayÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir ÅŸikayet yazÄ±sÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bebek mahallesi sakini Cengiz Zorlu, â€œDÃ¼n bir kazÄ± ekibinin geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m buraya. Dozerler falan vardÄ± sabah. KazdÄ±klarÄ± foseptik Ã§ukuru gibi de bir ÅŸey vardÄ±. Ben de merak ettim ne olduÄŸunu. Ama Ã§alÄ±ÅŸan yoktu Ã§alÄ±ÅŸÄ±p gitmiÅŸler. KazÄ±lÄ±ydÄ± burasÄ±. Sosyal medyada inceleyince baktÄ±m ÅŸikayetler var. Tuvalet yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Ama ÅŸurada bir tuvalet var zaten. Belediyenin koyduÄŸu gayet de gÃ¼zel bir tuvalet var. Ben de beyaz masaya ÅŸikayet yazÄ±sÄ± yazdÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± yer. Zaten yeÅŸillik alanÄ±mÄ±z az. DÃ¼n bir ÅŸikayet yazÄ±sÄ± yazdÄ±m. Ama akÅŸam muhtarlÄ±ktan vazgeÃ§ildiÄŸine dair bir bilgi aldÄ±m. YapÄ±lmayacakmÄ±ÅŸ vazgeÃ§miÅŸler Ã¶yle dediler. Ben de ÅŸimdi ona bakmaya gelmiÅŸtim. MuhtarlÄ±ktan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgi, belediye yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶ndÃ¼ ÅŸeklinde. Ã‡imen tekrar biter zaten orasÄ± problem deÄŸil Ã¶nemli olan durmasÄ±. YanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nmek de bir erdemdir. GerÃ§ekten durdularsa eÄŸer iyi olmuÅŸ" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

â€œYEÅžÄ°LLÄ°ÄžÄ°N ORTASINDA TUVALETÄ°N OLMASINI Ã‡OK DOÄžRU BULMADIM"



Bebek ParkÄ±'na Ã§ocuklarÄ±yla sÃ¼rekli geldiÄŸini sÃ¶yleyen Derya Bilgin, yapÄ±lmasÄ± planlanan tuvaletin yanlÄ±ÅŸ bir karar olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bilgin, â€œBilmiyorum Ã§ok hoÅŸuma gitmedi bu durum ÅŸu an. Åžu sÄ±ralar Ã§ok dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bilmiyordum aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Parkta bir muhtarlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸunu biliyordum ama tuvaletin yerinin deÄŸiÅŸtirileceÄŸini bilmiyordum. Ä°ptali iyi olmuÅŸ yani Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok ters bir yer burasÄ±. Piknik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, top oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir yerin ortasÄ±nda, yeÅŸilliÄŸin ortasÄ±nda tuvaletin olmasÄ±nÄ± Ã§ok doÄŸru bulmadÄ±m aÃ§Ä±kÃ§asÄ±" dedi.

â€œÃ‡ALIÅžMALARIN DURDURULMASI Ä°SABETLÄ° BÄ°R KARAR OLMUÅž"



Bebek ParkÄ±'na yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak iÃ§in sÃ¼rekli geldiÄŸini belirten Semih Levi, Ã§ocuklarÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± bir parkÄ±n hemen yanÄ±nda tuvalet olmasÄ±nÄ±n, hijyen aÃ§Ä±sÄ±ndan da saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Levi, â€œYani Ã§ok hoÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum zaten kenarda var. Burada insanlar sandalyeleri ile oturuyorlar hafta sonlarÄ±. Bir ihtiyaÃ§ tuvalet tamam ama zaten kÃ¶ÅŸede var. Yerinin Ã§ok uygun olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± isabetli bir karar olmuÅŸ. Gerekli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Hem gÃ¶rsel olarak yanlÄ±ÅŸ hem Ã§ocuklarÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda hijyen olarak da doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bilseydim ben de ÅŸikayet ederdim" ifadelerini kullandÄ±.

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