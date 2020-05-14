‘Başka yol yok’

Ünal, “Bulaş oranı kaça kadar çıkarsa büyük bir risk anlamına gelir ve normalleşmeden geri adım atılır?” sorusuna “Hedef 1 ve 1’in altıydı. Eğer bu tekrar 2’ye doğru kıpırdanma görülürse, o zaman arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapacaklardır. Bilim Kurulu tavsiyesi olarak gündeme gelecektir. 3-5 gün sonra bile yorum yapmak çok zor. Bir satranç tahtası var önümüzde. Türkiye virüs ile satranç oynuyor. Biz adım atıyoruz, onun cevabını görüyoruz, onun cevabına göre yeni adımlar planlıyoruz” yanıtını verdi.

“Virüse karşı tek silahımız, maske, sosyal mesafe, evden mümkün olduğunca çıkmamak ve el temizliğine dikkat etmek” diyen Ünal, şöyle konuştu: “Bunlar dört basit kural gibi görünüyor ama hayat kurtarıcı. Bundan başka bir yol yok. Sıcak bir yaz akşamı parkta 8-10 kişi bir araya gelip sohbet etmek, bir iki lokma bir şey yemek çok keyif verici olabilir. Ama bunun bedelini tüm Türkiye öder. Bu iş bu kadar açık.”