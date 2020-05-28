Bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama ekranı! e-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfası...

Birçok kişinin merakla beklediği askerlik yerleri ve celp tarihleri bugün açıklanacak. Bedelli askerlik yapacak olanlar ise bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama ile ilgili detayları araştırıyor. İşte e-Devlet bedelli askerlik celp dönemleri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran tarihinde başlayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ise, E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Senenin başında bedelli askerlik fiyatı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.

Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.