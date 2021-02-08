Bedelli askerlik ne kadar, kaç gün? Bedelli askerlik ücreti 2021 celp tarihleri

Yeni yıla girmemizle birlikte birçok alanda fiyatlar değişti. Yıldan yıla değişen fiyatların arasına bedelli askerlik ücreti de girdi. Vatani görevini para ödeyerek daha kısa süre içinde tamamlamak isteyen vatandaşlar için bedelli askerlik 2021 hakkında bilinenleri haberimize ekledik. Peki Bedelli askerlik ne kadar? İşte Bedelli askerlik ücreti 2021...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti yüzde 13.50 oranında artarak zamlandı. Bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ



Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021



b) 13, 14, 15 Mayıs 2021



c) 17, 18, 19 Haziran 2021



ç) 05, 06, 07 Ağustos 2021



d) 16, 17, 18 Eylül 2021



e) 21, 22, 23 Ekim 2021



f) 25, 26, 27 Kasım 2021

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik 2020 yılı itibariyle kalıcı hale getirilmiştir. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirecekler kaç gün olacağını sorguluyor. Bedeli askerlik toplam 21 gündür.