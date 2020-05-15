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15.05.2020 - 15:45 |

Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç gün 2020?

Bedelli askerlik ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerliğin akç gün olduğu ve fiyatı ise merak edilen konular arasında. Peki bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç gün?

Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç gün 2020?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar, bedelli askerlik ile ilgili önemli bir bilgi verdi. Bedelli askerlikte yeniden alımın ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki bedelli askerlik ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Akar, "Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeniden alım 20 Haziran'da... Terhisler öncesinde 14 günlük gözetim süreci uygulanıyor." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Senenin başında bedelli askerlik fiyatı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.

Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN ?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşlar, toplam bir ay temel askerlik hizmeti alacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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