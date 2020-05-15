Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç gün 2020?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar, bedelli askerlik ile ilgili önemli bir bilgi verdi. Bedelli askerlikte yeniden alımın ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki bedelli askerlik ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Akar, "Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeniden alım 20 Haziran'da... Terhisler öncesinde 14 günlük gözetim süreci uygulanıyor." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Senenin başında bedelli askerlik fiyatı ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.

Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN ?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşlar, toplam bir ay temel askerlik hizmeti alacak.