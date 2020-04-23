23.04.2020 - 18:12 |
Bedevi Ne Demek? TDK'ya Göre Bedevilik Kelimesinin Anlamı Nedir?
Arapçadan dilimize geçen ve günlük hayatta sıkça karşılaştığımız sözcüklerden biri de Bedevi kelimesidir. Bu kelime hem bir yaşam biçimini anlatmak hem de bir tarikatın ismi olarak kullanılmaktadır. Peki, Bedevi ne demek? Bedevi ve bedevilik kavramlarının kısaca kelime anlamı nedir? İşte, Bedevi ve Bedevilik hakkında TDK tarafından yapılan detaylı açıklamalar ve bu kelimelerin diğer kullanım alanları.
Bedevi kelimesi, halk arasında çölde yaşayan ya da göçebe bir hayat sürdürerek çadırda kalan kişilere verilen isimdir. Ancak aynı kelime, aynı zamanda Hanefi mezhebine bağlı bir tarikata üye olan kimseler için de kullanılmaktadır.
Bu kapsamda bedevi kelimesinin cümle içerisinde kullanımı farklı anlamlar doğurabilmektedir.
Bedevi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Çölde yaşayan kişi.
2. Göçebe bir şekilde yaşayan ve çadırda kalan kişiler.
3. Bedevilik tarikatına mensup olan kimse, derviş.
4. Uygun, uyumlu.
Bedevilik: Bedevi olma durumu.
Bedevilik: 1300’lü yıllarda kurulan ve Hanefi mezhebine dahil olan eski bir Sünni tarikatı. (Bu tarikat bazı kaynaklarda Ahmediyye ya da Bedeviyye Tarikatı olarak da geçmektedir.)