MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bekçi, genç kızı darbettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL
28.05.2020 - 10:53 | | DHA

Bekçi, genç kızı darbettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, komşusu N.A. adlı genç kızın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, çarşı ve mahalle bekçisi A.U., görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bekçi, genç kızı darbettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Bucak ilçesinde dün akşam N.A. adlı genç kız, bekçi olan komşusu A.U. ile görüşmeye gittiğini ve darbedildiğini iddia etti. Önce Bucak Devlet Hastanesi'ne giden N.A. ardından polise başvurarak, A.U. hakkında şikayette bulundu.

Olayın ardından hukuki süreç başlatılırken, Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla genç kızı darbettiği öne sürülen bekçi A.U.'nun görevden uzaklaştırıldığı, hakkında idari ve adli soruşturma başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U.'nun bir vatandaşımıza hakaret ve darp eyleminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak A.U. hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış, ayrıca görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili idari tedbirler alınmıştır" denildi.

Bakan Albayrak duyurmuştu! Yeni bir finansman paketi yoldaCorona virüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı

Son dakika I Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik celp sonuçları ve sevk tarihleri saat kaçta açıklanacak?

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik celp sonuçları ve sevk tarihleri saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber