Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Polis Akademisi duyurdu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alım süreci takip edilen bekçilerin sınav sonuçları tarihi belirlendi. Bekçi olmak için öncelikle başvurusunu tamamlayıp ardından yazılı sınava katılım sağlayan adayların başarı puanlarının hangi tarihte erişime açılacağı belli oldu. Peki bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuç tarihi...

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.



2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.



BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi 4618 lira, Lise mezunu bekçi 4782 lira, Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.