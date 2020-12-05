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05.12.2020 - 06:02 | | AA

Bekçiler fark etti! Otomobili kundaklayan kişinin kimliği şoke etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eski eşinin babasına ait aracı kundaklayan şüpheli ve arkadaşı, gözaltına alındı.

Bekçiler fark etti! Otomobili kundaklayan kişinin kimliği şoke etti

İddiaya göre, Fuat U. arkadaşı Emirhan D. ile İkiçeşmelik Mahallesi 620 sokakta, eski eşinin babasına ait olduğu belirtilen 09 TS 206 plakalı otomobile yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı.

Olayı fark eden mahalle bekçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Şevki Hasırcı Meydanı'nda yakaladıkları şüphelileri polis karakoluna götürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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