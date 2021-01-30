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30.01.2021 - 02:15 | | DHA

Bekçiler fark etti, suçüstü yakalandı

Adana'da, bir iş yerine molotof kokteyli atan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Bekçiler fark etti, suçüstü yakalandı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen şüpheli, elindeki molotof kokteyli cadde üzerindeki bisiklet ve motosiklet satan mağazaya atıp, kaçmak istedi.


Bekçiler fark etti, suçüstü yakalandı



Bu sırada caddede devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, molotof kokteyli atan şüpheliyi kaçamadan suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bekçiler fark etti, suçüstü yakalandı


Öte yandan, molotof kokteyli atılan iş yerinin elektrikli kepenginde hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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