Bekçilik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak 2021? İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Bekçilik sınavı soruları ve sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilen konular arasında bulunuyor. 100 sorunun sorulduğu bekçilik sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı süresi 120 dakika sürüyor. Sınav sonrasında adaylar sınav sorularının ve sonuçlarının açıklanmasını bekleyecekler. Peki 2021 bekçilik sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav soruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde yayımlanacak. Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.