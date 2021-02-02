Bekçilik sonuçları açıklandı mı, Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? e - Devlet giriş

2021 Yılının ilk Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı tapıldı. İstanbul alımı olacak adaylar şimdilerde başarı puanlarını öğrenmek için heyecanlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Akademisi tarafından alım süreci yürütülen bekçilerin sonuçları için tarih açıklandı.

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.