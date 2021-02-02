02.02.2021 - 09:54 |
Bekçilik sonuçları açıklandı mı, Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? e - Devlet giriş
20 Ocak 2021 Tarihinde 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, bekçilik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. e-Devlet üzerinden öğrenilecek olan bekçilik sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tarihi belirtildi. Bekçi olmak isteyen adaylar ise bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. İşte merakla beklenen o tarih...
2021 Yılının ilk Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı tapıldı. İstanbul alımı olacak adaylar şimdilerde başarı puanlarını öğrenmek için heyecanlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Akademisi tarafından alım süreci yürütülen bekçilerin sonuçları için tarih açıklandı.
BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.
Koçbaşı ile kapıyı kırıp, basıldılar!Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.