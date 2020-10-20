Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci Bekir Coşkun öldü!

Gazeteci Bekir Coşkun, akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 18 Ekim tarihinde Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen Bekir Coşkun, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrasında Coşkun'un yaşamı merak konusu oldu. Peki Bekir Coşkun kimdir?

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Gazeteci Bekir Coşkun 1945 yılında doğdu. Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir” denildi.