Beklenen açıklama geldi! KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınav soru ve cevapları erişime açıldı

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti. Bu hafta sonu ise ÖSYM tarafından Alan Bilgisi sınavları gerçekleştiriliyor. Genel Kültür-Gene Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylar için beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün KPSS sınav soru ve cevapları için 14 Eylül tarihini işaret etmişti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav soru ve cevapları az önce erişime açılduı

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçlarının 22 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLAMASI

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.