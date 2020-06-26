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26.06.2020 - 14:48 |

Beklenen gün geldi! İstanbul'a ayak bastılar...

Corona virüs nedeniyle uçuşların yapılamadığı için İran'da kalan Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan 110 İranlı yolcu özel seferle İstanbul'a geldi.

Beklenen gün geldi! İstanbul'a ayak bastılar...

İranlı yolcuları taşıyan Meraj Airlines'e ait uçak saat 12.30'da Tahran'dan İstanbul'a geldi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri uçağa giderek corona virüs nedeniyle yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi alırken, yolcuların vücut ısıları termal kemara ile ölçüldü.

Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan İranlı yolcular uzun bir süreden sonra Türkiye'ye dönmekten mutlu olduklarını söylediler.  

Tahran'dan İstanbul'a gelen yolculardan Ziban Revani, seferler yapılamadığı için uzun zamandır İran'da bulunduğunu belirterek, "3 yıldır burada yaşıyorum. Kızım burada üniversitede okuyor. Buraya gelmek istedim ama uçuş yoktu" dedi.

Samira Yezdani ise, 1 aydır İran'da bulunduğunu, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğun ve İran'a dönmek istemediğini söyledi. 

Oğuz Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemediJeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul’da 28 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin geçen süre içerisinde henüz çözümlenemediğini söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremin 7’nin üzerinde beklediği olası Marmara Depremi’ne neden olacak fayın çok yakınında meydana geldiğini hatırlatırken, “Bu depremin ‘Doğru atımlı’ yerine neden ters atımlı olduğu açıklanamadı” dedi.
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