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16.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Bekleyen hasta yok plazma bağışı çok

Türk Kızılayı’nın verilerine göre, koronavirüse karşı uygulanan immün plazma tedavisinde şu ana kadar bin 880 bağış yapıldı ve 4 bin 514 immün plazma bileşeni koronavirüs hastalarına nakledildi. 2 bin 500 kişi bağış yapmak için sırada beklerken, plazma talep sayısının ise sıfırlandığı ve immün plazmaların depolanmaya başlandığı öğrenildi.

Bekleyen hasta yok plazma bağışı çok
AYKUT YILMAZ Ankara

Tıp camiasında 1900’lerin başından bu yana bilinen ve uygulanan immün plazma tedavisi geçmişte SARS, MERS, Ebola, Domuz Gribi, Kuş Gribi gibi salgınlarda olduğu gibi yeni tip koronavirüse karşı da kullanılıyor. Kızılay kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu ana kadar bin 880 immün plazma bağışı yapıldve 4 bin 514 immün plazma bileşeni koronavirüs hastalarına nakledildi. Bağış yapmak için halen sırada 2 bin 500 kişinin beklediği, buna karşın sırada bekleyen plazma talebinin bulunmadığı öğrenildi.

Kovid-19’a yakalanıp, sonrasında iyileşmiş bireylerden şu şartları taşıyanlar plazma bağışçısı olabiliyor:

18-60 yaş arası olmak.

Gebe kalmamış, düşük yapmamış, kürtaj olmamış kadınlar.

Daha önce kan transfüzyonu yapılmamışlar.

Kovid-19 enfeksiyonu tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olanlar.

Klinik olarak iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olanlar.

 

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