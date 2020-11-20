MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayında takip etti!
ABONE OL
20.11.2020 - 14:05 | | İHA

Belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayında takip etti!

Kayseri'de karantinada bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, katılamadığı babasının cenazesini canlı yayından takip etti.

Belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayında takip etti!

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası 82 yaşındaki Mahmut Öztürk hayatını kaybetti. Merhum Öztürk'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Yahyalı Camii Kebir'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dün korona virüse yakalandığını duyuran Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, karantinada olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı. Başkan Öztürk, cenaze namazını belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayından takip etti.

Belediye başkanı babasının cenazesini canlı yayında takip etti

Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS sınavına girecekler sokağa çıkma yasağına dahil mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü istisnası var mı?

KPSS sınavına girecekler sokağa çıkma yasağına dahil mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü istisnası var mı?

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet