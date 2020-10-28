Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin bu süreçte duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Tüm önlemlere rağmen test sonucum pozitif çıktı. 2-3 gün yoğun ağrılarım vardı. Bugün biraz daha iyiyim. Bu dönemde arayıp soran arkadaşlarıma teşekkür ederim. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.
Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.