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28.10.2020 - 10:44 | | DHA

Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin bu süreçte duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Tüm önlemlere rağmen test sonucum pozitif çıktı. 2-3 gün yoğun ağrılarım vardı. Bugün biraz daha iyiyim. Bu dönemde arayıp soran arkadaşlarıma teşekkür ederim. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

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